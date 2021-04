L'Allemagne et le Brésil dans le même groupe: le tirage au sort du tournoi olympique

Le programme du prochain tournoi olympique vient d'être dévoilé par la FIFA avec des chocs Allemagne-Brésil et Argentine-Espagne dès le premier tour.

La succession du Brésil, champion olympique de football à domicile en 2016, est ouverte: le tournoi olympique se déroulera du 22 juillet au 8 août prochain et opposera les équipes U23 de 16 nations. Candidats au titre olympique, l'Allemagne et le Brésil se retrouveront dans le groupe D, qui comprend la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite.

L'autre gros choc du premier tour opposera l'Argentine à l'Espagne. L'Australie et l'Egypte, complétant le Groupe C. Dans le groupe A, la France sera opposée au Japon, au Mexique et à l'Afrique du Sud. Tandis que la poule B mettra aux prises la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Honduras et la Roumanie.