Officiel: Le KV Malines prolonge un de ses atouts offensifs

Le KV Malines a réussi sa saison en se qualifiant pour les playoffs 2. Du coup, c'est déjà l'heure des prolongations.

Le KV Malines a annoncé ce mercredi la prolongation de son ailier Nikola Storm jusqu'en 2026. L'ancien joueur de Zulte Waregem, formé au Club de Bruges, est arrivé à Malines en 2018 et a disputé depuis 95 rencontres pour les Kakkers.

IL a marqué 19 buts et signé 22 assists. Cette saison, il a manqué pas mal de rencontres pour cause de blessure. Sur le site officiel de Malines, le joueur a annoncé "se sentir parfaitement bien à Malines et qu'il n'avait pas de raison de quitter le club".