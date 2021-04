José Izquierdo (ex-Bruges) a fait son retour après... deux ans d'absence

Le Colombien voit enfin le bout du tunnel après avoir enchaîné les blessures.

Brighton affrontait Sheffield United hier, et en fin de rencontre, un certain José Izquierdo montait au jeu à la 82e minute en lieu et place de Leandro Trossard.

Le Colombien retrouvait les pelouses de Premier League en rencontre officielle pour le première fois depuis le 27 avril... 2019. Son entraineur était heureux de voir l'ailier de 28 ans faire son retour : "Je me suis dit qu'il fallait faire entrer José dans l'axe pour utiliser ses qualités. Il est évident qu'il a traversé une période difficile à cause de ses blessures, alors c'était bien pour lui de pouvoir revenir et retrouver le terrain", confiait Graham Potter à The Argus après la rencontre.

Les deux dernières années ont été un véritable calvaire pour Izquierdo. L'ancienne star du Club de Bruges est passée d'une blessure à l'autre, mais a finalement fait son retour officiel samedi en équipe A, après avoir évolué à quelques reprises cette saison avec la réserve.

Avant de rejoindre l'Angleterre, le Soulier d'Or 2016 avait marqué la JPL et le FC Bruges de son empreinte, avec une coupe de Belgique, un titre de champion et la Supercoupe.

Son contrat à Brighton expire l'été prochain, mais il semble peu probable que le club prolonge le Colombien.