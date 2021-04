Atletico, Barça, Real, Seville: une course au titre follement indécise

Le titre de champion d'Espagne semblait promis à l'Atletico il y a quelques mois, le suspense est désormais total en Liga, où quatre équipes peuvent désormais rêver d'enfiler les lauriers à l'issue d'une saison complètement folle.

L'Atletico a craqué

Rien ne semblait pourtant pouvoir perturber la quiétude de l'Atletico, solide leader du championnat en début d'année 2021. Mais les Colchoneros ont perdu de leur superbe et les mauvais résultats se sont enchaînés. Et l'Atletico n'est plus, pour l'instant, qu'un leader virtuel: car s'il gagne son match de retard, le Barça prendra les commandes à cinq journées de la fin.

Le Barça, pour le doublé

Tombeurs difficiles de Villarreal dimanche après-midi, les Blaugrana ont profité de la défaite de l'Atletico à Bilbao pour inverser la tendance. Jeudi, le Barça, qui reçoit Grenade en match d'alignement, aura donc l'occasion de s'installer en tête avant le sprint final. C'est donc Barcelone qui a, pour l'instant, les cartes en mains: s'ils font le carton plein jusqu'à la fin de la saison, Lionel Messi et ses coéquipiers réaliseront le doublé Coupe-championnat au terme d'une saison pourtant compliquée.

Le Real toujours en embuscade

Avec seulement deux points de retard sur l'Atletico, le Real peut encore rêver de renverser la table. Mais les partages concédés contre Getafe et le Betis ont coûté cher aux hommes de Zinedine Zidane qui devront désormais espérer des faux-pas de la concurrence et un bilan parfait pour aller chercher leur second titre consécutif en Liga.

Surprenants Sévillans

Des quatre candidats encore en course, le FC Séville est sans aucun doute le plus inattendu. Les Sévillans semblaient en effet écartés de la course au podium, mais ils terminent la saison en boulets de canon. Tombeurs de l'Atletico début avril, les protégés de Julen Lopetegui sont invaincus en championnat depuis le 6 mars, restent sur une impressionnante série de sept victoires et un partage et sont revenus à trois points du leader. Tous les rêves sont donc permis pour les Blanquirrojos, qui se déplaceront au Real, le 9 mai prochain.