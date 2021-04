Cette fois, Lille vise le titre en Ligue 1

La victoire au finish du LOSC sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais a permis aux Dogues de rêver à un nouveau titre de champions de France.

Parler du titre à Lille n'est plus tabou : après sa victoire renversante à Lyon (2-3 après avoir été mené de deux buts), le LOSC apparaît comme un candidat plus que crédible, gardant un point d'avance sur le PSG à 4 journées de la fin. Et Christophe Galtier ne se cache plus : "Oui, le titre est l'objectif désormais. Nous sommes premiers à 4 journées de la fin, donc on va devoir s'arracher sur tous les ballons et aller chercher les victoires jusqu'au bout", espère-t-il dans des propos relayés par L'Equipe.

Le soulagement était grand pour Galtier, très démonstratif au coup de sifflet final. "Il y avait beaucoup d'émotion, et elle est d'autant plus forte quand vous gagnez chez un concurrent direct à cinq journées de la fin. Si on gagne les 4 derniers matchs, on aura créé l'exploit", déclare Christophe Galtier. "Ce n'est pas la fin du monde si on n'est pas champions, on aura rêvé".