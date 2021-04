🎥 L'arbitre de Séville-Grenade a ... oublié une minute de jeu : il fait revenir tout le monde sur le terrain !

Mr Ricardo de Burgos Bengoetxea avait sifflé la fin de Séville-Grenade après trois minutes de temps additionnel ce dimanche, renvoyant tout le monde au vestiaire ... un peu trop tôt : comme les joueurs de Grenade le lui signalent, il restait en effet une minute de temps additionnel. Résultat : alors que certains joueurs de Séville étaient déjà rentrés au vestiaire, il fait remonter tout le monde sur le terrain pour disputer les 60 secondes manquantes.

Un incident qui ne changera rien au résultat final du match, à savoir 2-1 pour le FC Séville, qui revient à trois petits points de la tête.

The referee in Seville blew the final whistle on the 93rd minute but then realised there was one minute left to play after initially putting four minutes of added time. 😅



Sevilla went back out to ensure a 2-1 win over Granada!#beINLiga pic.twitter.com/M0EOjadJyF