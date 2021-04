Ligue des Champions: un sifflet allemand pour le choc entre City et le PSG

Habitué des grands rendez-vous européens, Felix Brych sera de service au Parc des Princes ce mercredi.

L'Allemand Felix Brych, 45 ans, a été désigné pour diriger la demi-finale aller entre Manchester City et le PSG, mercredi soir, au Parc des Princes. Il s'agira de sa sixième rencontre de Ligue des Champions depuis le début de saison et de la troisième en 2021: il avait déjà dirigé le huitième de finale aller entre l'Atletico et Chelsea et le quart de finale aller entre Liverpool et le Real Madrid.