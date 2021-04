Le Club NXT a fait de gros progrès en D1B : "Il serait dommage que cela ne soit pas suivi par d'autres clubs"

L'expérience du Club NXT en D1B est normalement terminée, même s'il faut encore décider de ce qu'il en adviendra. L'entraîneur Rik De Mil et ses joueurs ont connu une saison difficile, mais les progrès sont évidents.

Le Club NXT n'a pris que 13 points après 28 journées de championnat. "Nous avions espéré plus", a déclaré De Mil à Het Nieuwsblad. "Nous avons travaillé dur pendant des semaines sans aucun point en guise de récompense. Il n'était pas facile pour les joueurs de perdre si souvent. Dans les catégories de jeunes, ils étaient habitués à l'inverse. Certains avaient parfois du mal, mais nous avions une attention particulière pour l'aspect mental", explique le coach des U23 du Club.

"Nous pouvons être satisfaits du processus. Au début de la saison, la presse a publié des interviews de collègues entraîneurs qui affirmaient que les jeunes de seize et dix-sept ans n'avaient rien à faire en D1B. Petit à petit, ils ont montré plus de respect pour nos progrès et sont même venus nous féliciter. Il serait dommage que cela ne soit pas suivi par d'autres clubs. L'intégration dans le football adulte est une valeur sûre dans la dernière phase du processus de formation", a conclu De Mil.