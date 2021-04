Le PSG récupère son capitaine pour défier City

Absent depuis le match aller contre le Bayern, il sera dans le groupe parisien pour la demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City.

Les nouvelles sont bonnes pour le PSG et Mauricio Pochettino à un peu plus de 24 heures du choc contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le coach argentin a confirmé en conférence de presse qu'il avait un groupe presque complet à sa disposition.

Seuls Juan Bernat et Alex Letellier seront absents mercredi soir. Kylian Mbappé, qui était sorti sur blessure à Metz samedi soir, et le capitaine Marquinhos, qui n'a plus joué depuis le 7 avril, seront donc de la partie.