Le président de Genk tient à remercier un homme en particulier : "Cela a été le tournant de cette saison"

Peter Croonen, le président de Genk rend hommage à ses joueurs après leur succès en Coupe de Belgique contre le Standard de Liège (2-1), mais aussi à son directeur technique.

Peter Croonen a fait la fête avec ses joueurs au Stade Roi Baudoin ce dimanche et a vu une chose qui ressortait. "Ce groupe se serre les coudes si bien que je n'ai pas vu un seul remplaçant qui ne faisait pas la fête. Le personnel, le conseil d'administration et le staff étaient également heureux, donc vous pouvez voir que c'est une saison spéciale. Quelques changements d'entraîneurs et une période très difficile, mais je tire mon chapeau à un très grand homme", déclare le président de Genk auprès de Het Belang van Limburg.

Son directeur technique a reçu ses louanges. "La façon dont Dimitri de Condé a pu faire comprendre à tous l'importance de jouer avec le cœur pour le club, a été le tournant de cette saison. C'est formidable la façon dont le staff l'a transmis et dont les joueurs l'ont repris : ils ont montré dimanche soir que cette victoire en Coupe n'était pas seulement importante pour leur carrière et l'équipe, mais aussi pour notre club", a conclu Croonen.