Un ancien joueur du PSG n'a pas le moindre doute: Paris va gagner la Ligue des Champions

Le Turc voit le lieu de la finale comme un signe positif.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mevlüt Erding reste un fervent supporter du club de la capitale. Pour l'actuel attaquant du Fatih Karagümrük, le champion de France, qui accueille Manchester City, ce mercredi (21h), lors de la demi-finale aller, peut largement remporter la Ligue des Champions.

"J'ai confiance. La saison dernière, ils vont en finale. Cette saison, on a l'impression que Paris a appris de ses erreurs, notamment de sa finale contre le Bayern en les éliminant en quarts. Personnellement, en tant que supporter de Paris, je sens que c'est la saison du PSG en Ligue des Champions ! Cela me fait bizarre parce que c'est à Istanbul, au stade Atatürk où on joue avec mon équipe en championnat... J'ai l'impression que Paris va être champion dans ce stade, à Istanbul ! C'est un signe pour moi !", a indiqué le buteur turc pour RMC.