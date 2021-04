Nacer Chadli buteur sur penalty dans un match capital pour le maintien de son club

L'Istanbul Basaksehir, champion en titre, vit une saison catastrophique et lutte pour ... son maintien. Nacer Chadli, de retour dans le onze de base, a été décisif ce jeudi.

Nacer Chadli était titulaire ce jeudi pour le déplacement très important de l'Istanbul Basaksehir sur la pelouse de l'Erzurum BB : les deux équipes étaient à égalité au classement en Super Lig, avec 37 points, et les champions en titre devaient absolument éviter la défaite. Menés à la pause, les champions en titre ont pu compter sur un but de Chadli sur penalty à la 58e minute. Gulbrandsen fera finalement 1-2 à la 84e, offrant trois points cruciaux à Istanbul dans la course au maintien.

Il reste deux journées en championnat de Turquie et l'Istanbul Basaksehir est désormais trois points au-dessus de la zone rouge. Pas encore totalement tiré d'affaire, donc ...