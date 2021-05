📷 Des supporters niçois demandent à leur équipe ... de perdre : "On veut Lille champion"

đŸ“· Des supporters niçois demandent Ă leur Ă©quipe ... de perdre : "On veut Lille champion"

La tension se fait ressentir en Ligue 1 : ce samedi, le PSG reçoit Lens et Lille reçoit Nice, et chaque point perdu peut ĂȘtre dĂ©cisif dans la course au titre.

Et le peu d'affection portée au Paris Saint-Germain en France a même poussé les supporters de l'OGC Nice (du moins une partie d'entre eux) à poster une surprenante banderole aux abords du stade niçois, avant le départ de leurs joueurs : "Faites-nous plaisir par procuration, on veut Lille champion", lit-on, dans un véritable appel ... à perdre face aux Lillois. La banderole des supporters de Nice, avant le départ de leurs joueurs pour Lille, ce matin. pic.twitter.com/FCarNCvJBw — Le Petit Lillois ⚜ (@LePetitLillois) May 1, 2021





