📷 Norwich City termine la saison avec les honneurs

Norwich City retrouvera la Premier League, le club avait déjà validé son billet pour l'élite il y a quelques semaines.

Désormais, 'The Canaries' terminent la saison de Championship en beauté avec un titre de champion, suite à sa victoire à domicile contre Reading combinée à la défaite de Watford, le dauphin.

Les deux premiers du championnat accèdent directement à la Premier League, il s'agira donc de Norwich et de Watford, la formation de Christian Kabasele, qui avait également déjà validé sa remontée.

Norwich compte désormais huit points d'avance sur les Hornets avec encore un match à jouer.

Norwich City will return to the Premier League as winners of the Championship 🏆 pic.twitter.com/SBiaXIP6az