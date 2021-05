🎥 Nani n'a rien perdu de sa magie

Que devient Nani ? L'ancienne star de Manchester United va bien, merci pour lui. Évoluant à Orlando City depuis 2019, le Portugais de 34 ans a inscrit un superbe but ce week-end.

Feinte de frappe, enroulé tranquille : Nani (34 ans) n'a rien perdu de ses qualités techniques et a inscrit un très joli but lors de la victoire d'Orlando face à Cincinatti (3-0) en MLS, qui permet au club floridien de se hisser à la 3e place de la Conférence Est. L'ancien de Manchester United régale depuis son arrivée aux USA, avec 23 buts et 11 assists en 63 matchs pour Orlando City SC.