Lukas Nmecha élu homme du match : "Je ne comprends pas, j'aurais désigné Bruun Larsen"

Petite surprise après Bruges-Anderlecht, même si ce n'est qu'un détail : Lukas Nmecha a été élu homme du match.

L'Allemand lui-même semblait surpris d'être appelé au pupitre d'Eleven en tant que "Man of the Match", ce qu'il expliquait humblement : "À part mon but, je ne suis pas très satisfait de ma prestation, surtout en première mi-temps. J'aurais désigné Jacob Bruun Larsen, il revient de loin, me donne un assist et marque un superbe but", déclare Lukas Nmecha, qui estimait pouvoir faire mieux devant le but.

Une grosse occasion ratée

Une phase, surtout, a agacé Vincent Kompany qui s'est emporté sur son buteur. Sur une perte de balle basse brugeoise, Nmecha tente un ballon piqué peu inspiré et peu convaincu. "Quand vous n'êtes pas au mieux dans le jeu, il faut saisir chaque semi-occasion qu'on vous offre. Le gardien est hors de sa cage et si c'est mieux géré, ça peut faire but, même si ce n'est pas à proprement parler une énorme opportunité", regrette l'entraîneur du RSCA. "Je sais que je devais faire mieux dans cette situation, je me suis précipité. Je dois encore progresser sur ce point", confessait Nmecha de son côté.