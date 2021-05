Raymond Domenech conseille Pochettino pour la gestion de Mbappé

L'ancien coach de Nantes est meilleur pour donner des conseils plutôt que pour les appliquer.

Depuis quelques jours, la possible absence de Kylian Mbappé pour le choc de ce mardi soir à Manchester United fait couler beaucoup d'encre. Raymond Domenech s'est exprimé ce jour sur la bonne gestion de ce cas épineux.

"Mbappé, avec le mollet, ça veut dire qu’on ne sait pas. On ne sait pas comment ça peut évoluer. On peut très vite avoir l’impression d’être guéri, de ne plus avoir mal, de marcher et trottiner normalement, et quand on accélère, ça repart. C’est le médecin qui le dira. Mais le faire commencer et prendre le risque de le changer après 15-20 minutes… Et puis on se priverait de la possibilité de le faire entrer en fin de match, où il peut apporter quelque chose en plus. S’il n’y avait que ce match d’important pour le PSG, ok, tu joues et puis on verra bien si ça pète. Parce ce quand tu es entraîneur de club, l’équipe de France n’est pas ton problème. Mais derrière, le PSG a encore le titre à jouer. Tu as trois matchs de L1 et le meilleur buteur du club, c’est quand même lui. Franchement, la décision est difficile", a déclaré l’ancien entraîneur de Nantes au micro de la chaîne L’Équipe.

Pour rappel, Mbappé reste le meilleur buteur parisien en Ligue des champions, cette saison. Il a inscrit 8 buts en 10 apparitions. Mauricio Pochettino avait quant à lui paru pessimiste, concernant les chances de participation de son attaquant.