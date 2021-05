Un médecin a été condamné après la mort de Davide Astori

Le défenseur italien était décédé dans son sommeil à 31 ans dans la nuit du 3 au 4 mars 2018 dans une chambre d'hôtel d'Udine où la Fiorentina, l'équipe dont il était le capitaine, devait disputer un match de Serie A.

Ce lundi, un médecin a été condamné lundi à une peine d'un an de prison avec sursis pour homicide involontaire et à verser un million d'euros à la famille après la mort de Davide Astori, international italien de la Fiorentina, qui souffrait d'une anomalie cardiaque non détectée, rapportent les médias transalpins.

Le parquet, qui avait réclamé une peine de 18 mois de prison pour homicide involontaire, avait estimé dans son réquisitoire que le médecin aurait dû procéder à des examens complémentaires pour tenter de déceler une maladie cardiaque, au vu des résultats des tests d'effort. Giorgio Galanti était à l'époque responsable du département de médecine du sport à l'hôpital Careggi de Florence. Il était le dernier à avoir donné son feu vert à la pratique du sport à Davide Astori, à l'été 2017, soit sept mois avant le décès du footballeur.

Selon le rapport d'autopsie, Davide Astori serait mort à cause d'une tachyarythmie, une accélération anormale du rythme cardiaque. L'avocat de M. Galanti a immédiatement annoncé un recours.