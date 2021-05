Eden Hazard et Thibaut Courtois titulaires à Stamford Bridge

Retour en terrain connu pour les deux Diables Rouges du Real qui font, comme attendu, partie du onze de base de Zinedine Zidane pour le déplacement à Chelsea.

Qui rejoindra Manchester City en finale de la Ligue des Champions? On connaîtra la réponse ce mercredi soir. Chelsea accueille le Real dans la deuxième demi-finale retour et il y aura deux Diables Rouges sur la pelouse: Thibaut Courtois et Eden Hazard sont dans le onze de base de Zinedine Zidane.

Tout comme Sergio Ramos et Ferland Mendy, qui étaient absents la semaine dernière à Madrid. L'Espagnol remplace Raphael Varane dans l'axe de la défense, le Français prend la place de Marcelo sur le flanc gauche.

Les Blues avec Kai Havertz

Moins de changement, en revanche, du côté londonien. Thomas Tuchel aligne dix des onze joueurs qui avaient débuté le match aller. Kai Havertz est le nouveau venu dans ce onze de base, il prend la place de Christian Pulisic, qui avait inscrit le but d'ouverture à Madrid.

Le onze de Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell; Werner, Mount; Havertz.