Les félicitations de Dider Drogba à Romelu Lukaku

Romelu Lukaku et Didier Drogba ont partagé le vestiaire de Chelsea lors de la saison 2011-2012 et l'attaquant belge n'a jamais caché son admiration pour son confrère ivoirien.

Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Drogba d'adresser de jolis mots à Romelu Lukaku. "Donnez du respect à son nom. Champion. Félicitations mon frère", se réjouit l'ancien Blue. Un message qui a sans aucun doute touché Big Rom' qui s'est empressé de remercier le buteur ivoirien.

Put some respect on his name @RomeluLukaku9 CHAMPION 🙌🏾🙌🏾

Congrats my brother 💙 pic.twitter.com/CHbbo0WYiC