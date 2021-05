Les Parisiens choqués par les mots de Monsieur Kuipers: "Si je dis ça, je prends dix matchs"

Marco Verratti et Ander Herrera accusent l'arbitre de la rencontre d'insultes.

Le PSG a pris la porte en demi-finale de la Ligue des Champions et les Parisiens ont perdu leurs nerfs en fin de rencontre. Mais ils ont aussi vécu une soirée difficile dans leur communication avec l'arbitre et ils l'accusent.

"Il a dit 'Fuck-off' à Leandro Pardedes. On parle de respect, mais si on dit ça, on est suspendu trois ou quatre matchs", peste Ander Herrera. Des propos soutenus également par Marco Verratti. "Il m'a dit 'Fuck you'. Si je dis ça, je prends dix matchs. Je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais ça."