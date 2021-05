Clement retourne la pression: "Il faut plutôt demander à Genk!"

Ce vendredi, Philippe Clement et Bruges se déplaceront à Genk pour chercher leur première victoire dans ces playoffs.

A un peu plus de 24h00 de se déplacer à Genk pour le compte de la deuxième journée des playoffs, Philippe Clement s'est exprimé sur à propos de l'importance de la rencontre: "Est-ce que c'est un match clé pour nous? Il faut plutôt demander à Genk", annonce le T1 des Gazelles.

"Nous, on va jouer pour prendre les trois points. Ce sera un match intéressant car il opposera les deux meilleures attaques du championnat et deux équipes qui aiment jouer vers l'avant, et qui jouent toujours pour gagner. Ce sera un grand match".

© photonews

Si le Club de Bruges ne l'emporte pas, il pourrait y avoir plus de pression sur l'équipe. Cette éventualité, Clement en veut pas en entendre parler: "Gagner, perde, nul... moi je veux gagner sans m'occuper des autres ni du reste. Je sais que cela se jouera sur des détails. Il suffit de voir le match entre le PSG et Manchester City. A l'aller, le PSG dominait et sur des détails la rencontre a bascule. Nous devons être focus sur nous et faire le maximum pour minimiser les détails".

Philippe Clement, pour cette rencontre, pourra compter sur le retour de Mata (qui était suspendu). Par contre Ricca n'est pas encore de retour. Pour Balanta, un dernier test sera effectué ce vendredi.