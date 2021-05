Kompany sur Refaelov : "C'est toujours un joueur de l'Antwerp, leur cuisine interne les regarde"

Le duel de ce samedi entre Anderlecht et l'Antwerp arrive dans un contexte particulier suite au "cas" Lior Refaelov, qui a signé au RSCA et a conséquemment été écarté du groupe anversois.

Vincent Kompany, interrogé sur le fait en conférence de presse ce vendredi, ne se préoccupe pas du dossier et ne pose aucun jugement sur la décision de l'Antwerp : "Ce choix leur appartient pleinement. Je ne veux pas me mêler de la cuisine interne de l'Antwerp", affirme l'entraîneur d'Anderlecht. "Tout ce que j'ai dit, c'est que des transferts s'étaient effectués au mois d'août alors que la saison avait commencé, au mois de janvier alors qu'elle était en cours ... Nous avons voulu être clairs et je trouve que c'était le mieux pour tout le monde, puisque le transfert avait de toute façon fuité".

Mais malgré cette situation délicate, Kompany insiste : "Lior Refaelov, jusqu'au terme de la saison, est un joueur de l'Antwerp. Non, je ne vais pas entrer en contact avec lui, je n'en ressens absolument pas le besoin. Je le verrai bien assez dès la présaison prochaine. Son absence ? L'Antwerp a d'autres bons joueurs, tous les clubs ont déjà dû faire sans des cadres cette saison et ont trouvé des solutions".