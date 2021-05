Riyad Mahrez confesse : "J'ai eu de la chance sur ce coup-franc, je loupe mon tir"

Riyad Mahrez a été le héros de la double confrontation entre Manchester City et le PSG, avec un but à l'aller et deux au retour. Mais son coup-franc au Parc des Princes n'était pas tant du génie que de la chance, de son propre aveu.

Alors que le score était de 1-1 en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Riyad Mahrez demandait à Kevin De Bruyne l'autorisation de prendre un coup-franc très dangereux à l'entrée du rectangle. L'Algérien plaçait le ballon dans un trou de souris et offrait un avantage très important à Manchester City. "On a regardé le mur avec Kevin et Ilkay (Gündogan), et j'ai dit que je me voyais le contourner par le côté. Je me concentre, mais au moment de tirer, je me loupe complètement", confesse Mahrez à L'Equipe.

"Je sens que la balle ne part pas comme je le souhaite et je pense que j'ai raté mon coup. Et là, je vois qu'un petit trou s'est formé dans le mur parisien et que c'est passé exactement par là... On a eu beaucoup de chance", conclut le médian mancunien. Qui ne comptera pas sur la chance au retour pour inscrire un doublé !