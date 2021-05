Anderlecht n'a rien lâché : "Désormais, on y croit jusqu'au bout"

Le RSC Anderlecht méritait-il le point arraché face à l'Antwerp ? Peut-être pas, mais les Mauve et Blanc y ont cru jusqu'au bout, et cela a payé.

Vincent Kompany le sait : l'analyse générale du match ne peut pas être remise en cause par un but de dernière minute, mais le soulagement se lisait quand même sur le visage du coach anderlechtois. "C'est bien pour l'équipe. Il y a un an, nous n'aurions pas égalisé dans ce genre de match, nous avions même tendance à faire l'inverse", pointe-t-il en conférence de presse. "Désormais, nous continuons à y croire. Je l'ai dit dans le vestiaire : "Believe". Il faut y croire".

Un changement de mentalité qui permet à Anderlecht de prendre un point pouvant s'avérer crucial. "Dans une compétition si courte, avec peu de points en jeu, le point pris aujourd'hui peut faire la différence. Comme les points perdus à Bruges", souligne Kompany. "Ce n'était pas notre meilleure prestation aujourd'hui, mais ce sont les Playoffs. Il y aura encore des matchs de ce genre, car c'est là que se manifestent aussi l'expérience des joueurs. Certains n'étaient pas à niveau aujourd'hui".