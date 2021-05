"Heureux d'avoir enfin battu Bruges"

L'entraîneur de Genk a apprécié la prestation de son équipe et donc forcément le résultat.

C'est avec le sourire, comme souvent, que John Van Den Brom s'est présenté en conférence de presse. Evidemment, après une victoire 3-0 contre le leader, c'est plus facile. "Je suis heureux du résultat, de l'énergie, de la mentalité et de la discipline offensive et défensive", annonce Van Den Brom.

"En analysant la rencontre, je suis d'accord avec Philippe Clement: Ils ont dominé, nous de notre côté nous ne trouvions pas l'homme libre, et nous usions trop de longs ballons. A la mi-temps, j'ai discuté avec les joueurs pour changer la façon de jouer et nous avons eu la chance de marquer le premier but. Nos trois buts ont été fantastiques. Je suis vraiment fier de la prestation collective. De plus, nous n'avions pas encore battu Bruges donc je suis vraiment content".

De quoi penser au titre? "Nous devons nous concentrer sur la deuxième place et la Ligue des Champions. Je sais que dans les play-offs tout peut se passer. Mais nous devons maintenant nous tourner vers Anderlecht, ce sera encore une autre grosse rencontre."