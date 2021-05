Officiel : Neymar prolonge l'aventure à Paris

Le Brésilien restera dans la capitale jusqu'en 2025.

Comme annoncé ce matin, le PSG a désormais officialisé la prolongation de sa star Neymar.

Arrivé au PSG en 2017, le Brésilien de 29 ans restera dans la capitale française jusqu'en 2025.

Après de longues négociations et des rumeurs de départ, Neymar lie donc son avenir au PSG où il se dit "vraiment heureux, je me sens bien, je me suis adapté et je veux rester au PSG", comme il l'avait confié il y a quelques temps sur le site du club.

Au niveau financier, le contrat de la star restera juteux comme évoqué ce matin avec un salaire annuel estimé à près de 36 millions d'euros...