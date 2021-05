Voici le onze du Standard de Liège et de La Gantoise : les jeunes Delferrière et Calut alignés d'entrée de jeu

Ce samedi soir (18H30), le Standard de Liège accueille La Gantoise lors de la deuxième journée de Playoffs 2.

Mbaye Leye a décidé d'aligner les jeunes Calut et Delferrière ce samedi contre La Gantoise. Vanheusden est de retour sur lee banc après six mois d'absence. À noter que Muleka, Siquet et Dussenne sont blessés tandis que Carcela et Sissako sont suspendus.

Voici la compo du Standard de Liège : Bodart, Delferrière, Laifis, Gavory, Jans, Cimirot, Calut, Raskin, Amallah, Michel-Ange Balikwisha et Klauss

Voici la composition de La Gantoise : Bolat, Castro-Montes, Godeau, Ngadeu, Hanche-Olsen, Mohammadi, Odjidja, Bezus, Owusu, Tissoudali, Yaremchuk