Hein Vanhaezebrouck : "L'homme du match ? Arnaud Bodart !"

La Gantoise s'est de nouveau inclinée sur le même score à Sclessin cette saison (2-1). Alors qu'ils menaient au score, les Buffalos ont vu le Standard marquer deux buts en seconde période et ainsi inverser la tendance.

"En fait, je pense que je peux effectuer la même analyse qu'il y a un mois. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas contrôlé la partie pendant 60 minutes, mais pendant un quart d'heure. Après le but de Bezus, nous n'avons plus joué et le Standard a pris le match en main. Nous avons subi", a lâché Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la partie.

La Gantoise aurait pu repartir de Sclessin avec un meilleur résultat mais Arnaud Bodart en a décidé autrement. Le dernier rempart liégeois a effectué plusieurs arrêts décisifs et a également stoppé un penalty de Vadis Odjidja. "J'ai demandé à mes joueurs de construire et de ne pas envoyer de longs ballons. C'était donc mieux et nous avons développé un meilleur football et eu de meilleures occasions. Mais nous oublions de tuer le match puis à l'heure de jeu, le Standard égalise via Amallah. Même après, nous pouvons reprendre les commandes de la partie mais nous encaissons un deuxième but où il doit y avoir faute pour nous. Notre joueur (Yonas Malede) touche le ballon puis est catapulté. Toutefois, l'homme du match était en jaune fluo. Pas l'arbitre hein, Arnaud Bodart ! Félicitations à Mbaye Leye et à sa jeune équipe. J'ai félicité Nicolas Raskin aussi qui a démontré toutes ses qualités. C'est dur pour moi de le voir performer au Standard et non pas à La Gantoise", a conclu le T1 des Buffalos.