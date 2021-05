Malines s'activerait auprès du Celtic et de l'AZ pour prolonger les prêts de deux éléments

Actif en PO2, le Kavé prépare également déjà la prochaine saison.

Avec Ferdy Druijf et Maryan Shved, Malines dispose de deux joueurs qui ont donné grande satisfaction cette saison et selon Het Laatste Nieuws, le club voudrait conserver le duo plus longtemps.

Pour cela, le Kavé va se remettre à la table des négociations avec l'AZ et le Celtic, les clubs respectifs de Druijf et Shved.

Druiijf, âgé de 23 ans, a disputé cette saison dix-huit matches pour Malines, au cours desquels il a inscrit cinq buts. Pour sa part, Shved a joué vingt rencontres avec quatre buts et trois passes décisives à la clé.

Outre ce duo, Lucas Bijker et Igor De Camargo pourraient également prolonger l'aventure. Les deux arrivent en fin de contrat, mais auraient reçu une proposition du club.