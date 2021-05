Matt Miazga a choisi son moment : "J'ai toujours cette rage quand je marque"

Il se souviendra longtemps de son premier but avec Anderlecht, et les supporters aussi : Matt Miazga a surgi au bout du temps additionnel pour offrir un point important.

Matt Miazga avait le sourire, mais savait également que le match d'Anderlecht était globalement une grosse déception ce samedi. "C'est un bon feeling d'enfin marquer ici, mais si on regarde le match en tant qu'équipe, ce n'est pas terrible. On devait gagner, mais ça n'a pas été notre meilleure prestation et il va falloir se remettre au travail", estime l'Américain. "Il y a beaucoup de choses à analyser, et le prochain match arrive vite. Mais nous sommes jeunes et frais, ça ira".

© photonews

Miazga, qui avait jusqu'ici marqué 8 buts dans sa carrière, a explosé de joie après avoir envoyé sa tête au fond des filets. "J'ai toujours cette adrénaline, cette rage à chaque fois que je marque un but", sourit-il. "Cette saison, nous avons insisté sur le credo "Believe", sur le fait qu'on doit y croire quoi qu'il arrive car on a les qualités pour revenir dans le coup. C'est arrivé sur les derniers matchs, grâce aux joueurs, au staff qui tire le meilleur de nous".

Chaque point aura son importance dans les Playoffs et la course au meilleur ticket européen possible et Matt Miazga le sait. "Chaque but sera crucial, chaque point sera crucial en fin de saison, on l'espère en tout cas", conclut-il.

Mbokani ? "Vous pourriez mal interpréter ce que je dis ..."

Quand on lui demande si, de l'autre côté du terrain, il a passé un moment difficile face à un certain Dieumerci Mbokani et si le Congolais était l'adversaire le plus solide auquel il a dû faire face cette saison, Miazga marche sur des oeufs : "Je dois faire attention à ce que je dis ou vous pourriez mal l'interpréter", hésite-t-il, évoquant peut-être les rumeurs ayant envoyé Mbokani à Anderlecht.

"C'est un excellent joueur, bien sûr, et il a marqué deux buts aujourd'hui. Quatre, oui, si on compte les deux hors-jeu. On sait que c'est un très bon joueur et il a probablement joué l'un de ses meilleurs matchs aujourd'hui. Nous, l'un de nos moins bons depuis quelques semaines, c'est comme ça", relativise Miazga.