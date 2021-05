Vercauteren reste calme : "L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort"

L'Antwerp s'est vu refuser deux buts pour un hors-jeu très léger, et l'amertume était perceptible.

La déception était grande du côté anversois, où aucun joueur n'est venu à la conférence de presse ; Franky Vercauteren, de son côté, est arrivé bien avant Vincent Kompany, n'attendant pas son homologue, comme pour expédier son devoir médiatique. Et même l'attaché de presse de l'Antwerp plaisante avec un sourire jaune : "L'arbitre nous a donné cinq minutes pour cette conférence de presse". Vercauteren renchérit : "Six, pas cinq ... (nda : le but anderlechtois est tombé après presque 6 minutes de temps additionnel)".

Mais le coach anversois restera calme, se contentant de regretter certaines décisions. "La chance n'était pas avec nous aujourd'hui. J'en ai discuté calmement avec le quatrième arbitre et il m'a donné des explications, mais je ne comprends pas trop. Revoyez quelques phases, et vous vous poserez peut-être aussi des questions. Mais l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort", conclut Vercauteren. "Si une équipe devait gagner, avec tout le respect pour Anderlecht, c'est bien nous".