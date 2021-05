Hugo Siquet : "Le passé, nous ne pouvons pas le changer mais le futur, c'est nous qui l'écrivons"

Absent face à La Gantoise samedi dernier, le jeune Riouche devrait retrouver sa place sur le flanc droit ce jeudi (16h) face à Malines.

Hugo Siquet devrait retrouver sa place dans le onze du Standard de Liège ce jeudi contre le KV Malines. "Je me sens bien dorénavant. j'ai été blessé deux semaines et c'est long. Mais j'ai bien travaillé et je me suis bien soigné depuis, je suis à 100%", a confié le back droit en conférence de presse.

Le joueur âgé de 18 ans a connu une ascension éclair cette année. "J’essaie de profiter un maximum même si tout va très vite pour moi. J’étais prêt, c’est surtout ma famille qui ne s’y attendait pas en fait", a expliqué le défenseur avant d'évoquer ce qu'il doit encore améliorer. "Je cherche toujours à m’améliorer dans tous les domaines, même mes centres. Je dois encore les varier un peu plus afin d'apporter plus de danger devant le but adverse. Physiquement, j’ai eu du mal par moments car je me donne toujours à fond. Désormais, je sais mieux doser mes efforts", a souligné le joueur formé à l'Académie.

Le back droit est revenu également sur la défaite en Coupe de Belgique contre Genk (2-1). "Ce fut une soirée difficile mais cette défaite est désormais oubliée. Il faut aller de l'avant et reproduire la même prestation que contre La Gantoise. Le passé, nous ne pouvons pas le changer mais le futur, c'est nous qui l'écrivons", a conclu Hugo Siquet.