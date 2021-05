Grande première pour le jeune Matisse Samoise (19 ans) : "Je me suis donné à 100%"

La Gantoise a relancé les PO2 en battant le leader du groupe Ostende.

Pour la rencontre face à Ostende (remportée 2-1), Hein Vanhaezebrouck avait décidé de titulariser Matisse Samoise (19 ans).

Une surprise car il s'agissait d'une grande première pour le jeune formé au centre de formation des Buffalos, et un pari réussi pour HVH.

Un peu surpris de sa première titularisation dans un match aussi important, Samoise a tout de même savouré malgré le début de match peut-être un peu compliqué : "Les 5 à 10 premières minutes, j'ai dû m'habituer au jeu, mais après ça s'est mieux passé. J'ai été bien soutenu par les autres joueurs. Vers la fin, j'ai eu des crampes à cause du tackle, cela a compliqué ma fin de match, c'était plus difficile de continuer à jouer. Mais je me suis donné à 100% dans tous les cas", a commenté le jeune sur le site du club.