Killian Sardella a rassuré et fait le job : "Ne pas le faire jouer, c'est donner raison à ceux qui doutent"

Killian Sardella a remplacé Elias Cobbaut ce mercredi à Genk. Un choix osé de la part de Vincent Kompany, comme une sanction pour Cobbaut fautif contre l'Antwerp.

Elias Cobbaut rejouera-t-il cette saison - et rejouera-t-il tout court en match officiel pour le RSC Anderlecht ? Le Diable Rouge s'apprêterait, selon quelques bruits de couloir, à faire ses bagages cet été, un peu de son propre chef (il a changé de manager et chargé son nouveau responsable de sonder le marché). Il faut dire qu'une fois Hannes Delcroix de retour, Cobbaut sera au mieux une doublure ; au mieux, parce que ... Killian Sardella (19 ans) lui a peut-être grillé la priorité.

Au back, Sardella n'a jamais convaincu et était peut-être bien encore plus pris pour cible que Cobbaut par les supporters. Dans l'axe, cependant, il rassure un peu plus, et son match à Genk ce mercredi était de qualité. Complètement enrhumé par Junya Ito sur un débordement côté droit (où il n'est pas censé se trouver en temps normal), il a passé une soirée plus tranquille qu'on le craignait devant Onuachu, se permettant même 2-3 interventions bien senties.

"Don't believe the hype"

Vincent Kompany l'a dit et répété : son credo, c'est "don't believe the hype, don't believe the drama". Autrement dit : si un jeune se troue, ce n'est pas un drame, mais si un jeune sort un bon match, il ne devient pas Virgil Van Dijk pour autant. "Killian fait partie des joueurs de Neerpede en qui on a confiance, comme Anouar, Yari, Amuzu, Sambi et j'en passe", relativise le coach du RSCA.

"Il faut rester patient avec ces joueurs. Si je n'aligne pas Sardella, je donne raison à ceux qui doutent de lui. Si personne ne leur donne de confiance et de temps de jeu, ils ne progresseront pas", pointe Kompany. "Killian a fait le job, certains n'en attendaient peut-être pas tant de sa part mais nous, ça ne nous surprend pas".