Mission accomplie pour La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhezebroucj est satisfait de la prestation de son équipe, mais regrette que son équipe n'ait pas "tué le match".

"On a très bien commencé la rencontre. A l'entraînement mercredi, ce n'était pas encore parfait, mais là, on a réussi ce qu'on voulait faire et ça nous a permis d'avoir vite des occasions et d'ouvrir le score", se satisfait le coach des Buffalos.

Seule ombre au tableau de cette première période aboutie? Il n'y avait qu'un but d'écart quand les 22 acteurs sont rentrés au vestiaire. "On aurait dû marquer au moins deux fois avant le repos", regrette Hein Vanhaezebrouck.

Et si le deuxième but est finalement tombé en début de seconde période, il n'aura pas rassuré les Buffalos longtemps. "On encaisse trop vite après le 2-0 et c'était un but évitable. On savait alors qu'Ostende allait pousser, mais nous n'avons pas donné beaucoup d'occasions. C'est positif, même si on aurait pu tuer le match."