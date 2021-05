Brian Moding, de la P1 à la D1 luxembourgeoise en un an : "Je vais là pour éclater"

Il y a plus d'une voie vers le football professionnel : à 28 ans, Brian Moding, parmi les meilleurs joueurs des divisions inférieures, a rejoint la D1 luxembourgeoise et veut enfin exploser.

Brian Moding (28 ans) a récemment signé un contrat au FC Victoria Rosport, en D1 luxembourgeoise. Un transfert sous forme de consécration pour le joueur qui évoluait encore il y un an en P1, à Grimbergen. "J'ai été formé aux écoles de jeunes de Malines, Genk et Gand, avant de rejoindre le Sporting Charleroi. Là, on m'a proposé un contrat franchement ridicule et j'ai décidé de signé en D3, à Dender. J'ai beaucoup joué à cet échelon, avec de belles statistiques", nous raconte Moding.

Sa carrière est cependant freinée par plusieurs facteurs : "J'étais un peu frêle pour le niveau professionnel, j'ai dû muscler mon jeu au fil des années. Techniquement, j'étais au-dessus du lot, mais ça ne suffisait pas", concède-t-il. Médicalement aussi, Moding subit un contre-coup : une tumeur requiert une opération pour ne pas devenir maligne, ce qui le pousse à descendre d'un échelon pour un certain temps. À Grimbergen, où il signe en 2018, il fait parler les chiffres : "J'étais toujours meilleur buteur de P1. En une saison et demi, j'ai mis 22 buts et délivré 35 assists", se rappelle le milieu offensif.

Le Covid-19, puis le Luxembourg

De quoi décrocher un transfert pour Diest, en Nationale 3. "J'avais bien commencé, avec 2 buts en 4 matchs. Je me sentais bien, mais le Covid est passé par là", regrette Brian. Qui se retrouve face à un choix : lâcher l'affaire pendant l'arrêt du football amateur, ou travailler dur. "Je suis resté prêt, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Ce n'est pas le cas de tous dans le foot amateur, on va avoir des surprises à la reprise", affirme-t-il. "Des joueurs auxquels on ne pensait pas se seront accrochés, et d'autres qui avaient du talent auront arrêté de s'entraîner et ne seront plus nulle part".

À la reprise du football amateur, il y aura des surprises ...

Et le travail paie : le FC Victoria s'intéresse à Brian Moding, qui y passe un test. "En deux séances, j'avais convaincu de mes qualités. Je n'ai pas hésité car soyons clair, à 28 ans, je n'aurai plus beaucoup d'opportunités de rejoindre le football professionnel", reconnaît-il. "Je n'avais pas d'autres offres intéressantes, mais une fois ma signature, mon nom a vite circulé, car le Luxembourg est très petit. Le niveau y est en constante progression".

Enfin l'heure de l'éclosion ?

Alors que pour certains, après de longues années dans le football amateur, signer un contrat professionnel est le Graal, Brian Moding conserve de l'ambition. "C'est très difficile de sortir des divisions inférieures belges. Avec mes chiffres, avec mon statut dans les clubs où je jouais, j'aurais dû en théorie avoir des opportunités, et je n'en avais pas. Il fallait une autre porte. Mais je ne viens pas au Luxembourg pour faire de la figuration", pointe le n°10. "Je viens ici pour éclater, je ne veux pas m'arrêter là".

Bien entouré, le nouveau joueur du Victoria Rosport croit en ses chances de grimper encore quelques échelons. "Mes conseillers viennent du monde professionnel, je travaille notamment avec le préparateur physique Trésor Diowo. Mon frère Alik Van Leda est également connaisseur du haut niveau, ainsi que mon agent Andy Makanza. Si je ne devais pas me faire d'illusions, il me le diraient, mais ils m'encouragent à tout donner pour cette dernière chance de percer au haut niveau", conclut Moding. "J'ai souvent participé aux fameux matchs "Verviers vs Bruxelles", auxquels participent souvent des Mpoku ou Batshuayi, et je ne faisais pas mauvaise figure". L'avenir dira si Brian Moding a bien trouvé au Luxembourg l'opportunité qui s'est refusée à lui en Belgique.