🎥 Pep Guardiola raconte son moment préféré lors de la célébration du titre de Manchester City

Il ne manquait qu'un faux pas de Manchester United pour que le voisin City soit sacré. Après la défaite face à Leicester, c'était chose faite.

Lors de sa conférence de presse, Pep Guardiola a expliqué le déroulement de la soirée et confié son meilleur moment : "Nous avons bu un petit peu. Puis nous avons dansé, ri, nous nous sommes congratulés, a confié l'entraîneur espagnol. Vers 23h30, les pizzas sont arrivés et ça a été le meilleur moment de la nuit".

The pizza was the best moment of the night, here in England the party is always just alcohol.



Pep Guardiola reveals how Manchester City celebrated their title win on Tuesday night