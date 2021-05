Cyriel Dessers respire après son but contre Anderlecht : "J'ai douté de mon avenir à Genk"

Quelle délivrance pour Cyriel Dessers : si le Racing Genk aborde les deux derniers matchs de Playoffs en pouvant encore croire au titre, c'est grâce à l'international nigérian, frustré cette saison par son manque de temps de jeu mais décisif à Anderlecht.

Six mois sans marquer, c'est particulièrement long pour un attaquant arrivé en Pro League avec le statut de meilleur buteur d'Eredivisie. Cyriel Dessers ne s'attendait certainement pas à vivre à ce point dans l'ombre de Paul Onuachu cette saison, et inscrivait ce samedi son premier but depuis le 6 décembre dernier. "C'est un soulagement de marquer ce but, je suis venu pour être décisif dans ce genre de match important, qui permet encore de rêver au titre", souriait le Belgo-Nigérian en salle de presse.

Dessers, arrivé pour 4 millions d'euros entouré de beaucoup d'attentes l'été passé, a vécu des mois difficiles. "C'est difficile de s'entraîner, de s'échauffer chaque fois pour ne jouer que quelques minutes voire pas du tout. Il faut rester professionnel, mais ce professionnalisme a ses limites", reconnaît-il. "Heureusement, ce but me relance bien". Car l'attaquant de Genk ne s'en cache pas : une telle saison le fait douter. "Oui, j'ai douté de mon avenir à Genk. Est-ce que j'en doute encore ... ?", hésite Dessers.

"On verra bien ce qui se passe cet été, cela dépendra aussi de si Paul reste ou pas. Ca m'a fait chaud au coeur de voir les autres joueurs et notamment Paul être si contents pour moi après mon but. Je me sens bien ici, je me sens bien au club", affirme cependant Cyriel Dessers. "Maintenant, tout ce que je veux, c'est être important dans la course au titre. Parce qu'on doit y croire !".