Laszlö Bölöni cité à Seraing

Il n'est jamais vraiment loin : Laszlö Bölöni, licencié en Grèce, est désormais cité ... au RFC Seraing.

Après son échec sur toute la ligne à La Gantoise en septembre dernier, Laszlö Bölöni était parti pour la Grèce et le Panathinaïkos. Récemment viré, le Roumain de 68 ans est libre et d'après La Dernière Heure, il pourrait bien revenir en D1A : le RFC Seraing, qui se cherche un entraîneur depuis le départ d'Emilio Ferrera après la promotion, pourrait bien rapatrier celui qui est un proche de Lucien D'Onofrio, dont le nom circule également au Pairay.

Rien n'est encore certain ni officiel, cependant, concernant une arrivée de D'Onofrio à Seraing, mais l'ancien homme fort de l'Antwerp et du Standard est lié au club sérésien depuis longtemps et le timing de la promotion en D1A semble parfait.