Adidas et le Standard, troisième marché conclu

Les Rouches retrouvent un équipementier qu'ils ont bien connu par le passé.

Fin de l'aventure commune entre New Balance et le Standard. La marque américaine équipait les Rouches depuis quatre ans, mais le contrat se ponctuait le 30 juin prochain et le Standard a décidé de lier à son destin à un nouvel équipementier.

Un équipementier qui a déjà habillé les Rouches à deux reprises par le passé, puisque c'est Adidas qui reprend le flambeau. La marque allemande était partenaire du Standard de 1976-1981 et 1987-2003, elle redeviendra sponsor officiel du club liégeois au coup d'envoi de la saison 2021-2022.