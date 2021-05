Un Ostendais sera à l'Euro !

Jack Hendry a reçu une bonne nouvelle ce mercredi: le défenseur du KV Ostende a été sélectionné par le sélectionneur écossais pour le prochain Euro.

Jusqu'ici, le défenseur des Côtiers a 5 sélections avec l'Ecosse. Cette saison, il a disputé 27 matches de championnat avec le KVO. Il partagera donc la sélection avec Robertson (Liverpool) ou encore Scott Mc Tominay (Manchester United). Voici la sélection de l'Ecosse.

The 26 players picked to represent Scotland at UEFA #EURO2020. pic.twitter.com/uV5epmAEJc