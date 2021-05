Dante Vanzeir aux anges après sa nomination : "C'est un boost pour la D1A"

Auteur d'un bon exercice 2020/2021, Dante Vanzeir fait partie des trois nominés pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison en D1B.

Dante Vanzeir a le sourire. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise fait partie des trois nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année en D1B. Le buteur de 23 ans devra faire face à la concurrence de Georges Mikautadze (RFC Seraing) et à celle de Marlos Moreno (Lommel) pour remporter la distinction.

Dans une vidéo publiée par le club bruxellois, le principal intéressé a réagi à la nouvelle. "Cette nomination est un honneur pour moi. Je suis vraiment très heureux. La saison était exceptionnelle, avec le titre de champion. Je n'aurais pas obtenu cette nomination sans le soutien de mes coéquipiers, de mes entraîneurs et des supporters. Cette nomination est un boost pour la D1A."

En 2020/2021, Dante Vanzeir a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 24 matchs de championnat. Pour rappel, l'ancien international espoir belge a rejoint les Apaches en juillet 2020, en provenance du Racing Genk. Un an plus tard, plusieurs clubs de D1A lui font les yeux doux en vue du prochain mercato...