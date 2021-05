Clinton Mata, entre un penalty et de la joie: "On peut enfin souffler"

Soirée contrastée pour Clinton Mata, auteur d’une faute de main qui a permis aux Mauves d’égaliser avant le repos (1-1), mais très heureux du partage final vu ses conséquences. « Le match a été stressant, dur mentalement. Il a fallu rester fort, ça fait partie du football. Ce titre est mérité. Il est surtout dédié à nos supporters et nos dirigeants qui ont délivré beaucoup d’énergie tout au long de cette année. La situation avec le Covid a rendu l’année difficile, mais on peut enfin respirer et fêter ça", déclarait-il au micro d’Eleven Sport.

"Je ne souhaite ce stress à personne, d’autant plus que le début des Playoffs 1 a été compliqué", tenait-il à ajouter. "On a commencé avec onze points d’avance. Puis on a perdu des plumes. Et on a été critiqué dans la presse. Mais on a su faire le dos rond, tout en restant soudé. Quant à moi, ce jeudi soir, j’ai fait une erreur en première mi-temps. Cette faute de main a mené à l’égalisation. Dans ces cas-là, mon père me disait de garder la tête haute et de continuer. C’est ce que j’ai fait".

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien fait.