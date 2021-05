Didier Lamkel Zé n'était pas tout à fait prêt: "Il ne s'est pas entraîné pendant deux semaines..."

Pas de retour gagnant pour Didier Lamkel Zé qui avait manqué les trois derniers matchs du Great Old à cause du Covid.

Il était de retour, mais il n'a pas pu influer sur la rencontre. C'est d'ailleurs depuis le banc des remplaçants que Didier Lamkel Zé a assisté au coup d'envoi du match à Genk, jeudi soir.

"Didier ne s'est pas entraîné pendant 14 jours", explique Franky Vercauteren. "Peut-être que d'autres, dans un cas similaire, l'auraient titularisé, mais comment justifier ça dans le vestiaire? Il y a des joueurs qui n'ont pas vu Didider pendant deux semaines..."

Le Camerounais est finalement monté au jeu en fin de rencontre. Il a remplacé Alexis De Sart, a pris une carte jaune deux minutes plus tard et n'a finalement jamais su se mettre en évidence, au cours d'une fin de match particluièrement compliquée pour les ANversois. "On a vu quand il est monté qu'il n'était pas totalement fil. Ce n'est vraiment pas idéal de jouer sans entraînement dans les jambes. Mais, en ce moment, on n'a pas trop le choix", regrette Franky Vercauteren.