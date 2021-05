Kompany revient sur les nombreux nuls du club: "Parfois, nous aurions mérité mieux"

Au lendemain du nul (3-3) contre le désormais champion brugeois, Vincent Kompany est désormais focus sur la dernière rencontre de la saison sur la pelouse de l'Antwerp.

La donne est simple pour Anderlecht: il ne faudra pas perdre au Bosuil. Si les Mauves l'emportent ou terminent sur un nul, ils seront qualifiés pour les barrages de l'Europa League. Dans le cas contraire, ce sera la Conférence League. "Pour moi, cela ne fera pas une grande différence", décoche d'entrée Kompany. "Mon travail et la préparation changeront peu. Par contre, connaissant la situation du club, l’intérêt financier de terminer troisième est indéniable."

Pour le coach d'Anderlecht, cela ne change rien à sa préparation de match: "Vous me connaissez, je veux toujours gagner. C’est peut-être cela qui fait qu’on arrive à arracher le nul. Nous avons partagé l’enjeu quatre fois en playoffs et cette tendance est principalement due au fait que nous affrontons des équipes à 100 % de leurs capacités et qui évoluent à très haut niveau. Si on reprend ce que nous avons montré depuis le début de saison, nous aurions mérité mieux lors d’une grande partie des matchs nuls. Et je préfère voir cela et me dire qu’on peut s’améliorer que d’avoir arraché tout des matchs nuls alors que nous méritions de perdre."

Le souci a souvent été la concrétisation. Un défaut que reconnaît facilement Vincent Kompany. "Nous arrivons toujours dans la bonne position. Nous sommes d’ailleurs l’équipe qui arrive le plus facilement autour des 16 mètres adverses. C’est ensuite que ça coince. Nous manquons d’un bon geste ou parfois d’un peu d’agressivité dans le rectangle adverse. Les Brugeois le sont beaucoup plus que nous mais je vois mes joueurs bien progresser. Ce cap n’est pas simple à franchir mais ils y parviendront."