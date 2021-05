Le premier triplé de la carrière de Kristian Thorstvedt: "Gravé dans ma mémoire"

Le Norvégien a confirmé sa montée en puissance en s'imposant comme l'homme du match, jeudi soir, contre Genk.

Kristian Thorstvedt avait dû attendre le 26 février et un déplacement à Charleroi pour incrire son premier but de la saison, il ne s'arrête plus depuis. Jeudi soir, il a inscrit le tout premier triplé de sa carrière et porte son total personnel de la saison à sept buts et trois assists en championnat.

C'est forcément un Norvégien aux anges qui s'est présenté en conférence de presse d'après-match. "Je suis très heureux, évidemment. Surtout pour la victoire. Mais c'est toujours agréable de pouvoir aider l'équipe et cette soirée restera gravée dans ma mémoire."

Une soirée qui s'est ponctuée sur une note moins positive, puisque le Club de Bruges est allé chercher le titre sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht. Mais le triplé de Kristian Thorstvedt aura, au moins, permis à Genk d'assurer sa deuxième place et donc un ticket pour le troisième tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions...