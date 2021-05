Romelu Lukaku rend également hommage à "Jeanke"

"Jeanke" a vécu sa dernière au Parc Astrid ce jeudi : l'iconique responsable matériel du RSCA prend sa retraite au terme de la saison.

Romelu Lukaku, qui a bien connu l'ancien délégué des équipes de jeunes devenu responsable matériel en 2011, a salué le départ de "Jeanke", auquel les joueurs et le staff ont rendu hommage ce jeudi avec une haie d'honneur et des t-shirts. Jean De Bock, de son vrai nom, officiait au RSC Anderlecht depuis 1985 et prend sa retraite à bientôt 70 ans.