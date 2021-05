L'ex-Visétois Sambu Marsoni a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs de Ligue 2

Le back droit avait choisi de rallier la France et le SO Cholet l'été dernier. Un très bon choix au vu de cette première saison plus qu'encourageante à l'étranger.

Sambu Marsoni a disputé 26 rencontres (1 but et 1 assist) avec Cholet en National 1. Le joueur âgé de 24 ans est vite devenu incontournable au SOC grâce à sa vitesse, sa percussion et son dribble. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs de Ligue 2 sont intéressés par ses services, selon nos informations. Le Belge qui avait signé pour une saison (plus une supplémentaire en cas de montée) est donc libre. L'ancien joueur de Visé et de Seraing est également dans le viseur d'un club de D1B. Le défenseur va étudier les options qui se présentent à lui durant les prochaines semaines.