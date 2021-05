Seraing prolonge l'un de ses jeunes gardiens de but

Seraing va se renforcer pour son retour en D1A, mais pense également aux prolongations de joueurs déjà en place.

Timothy Galjé, jeune et talentueux portier de 19 ans, a signé un nouveau contrat d'un an + une saison en option à Seraing. Passé par Bruges et le Standard, Galjé est le neveu de l'ancien portier brugeois Hans Galjé.